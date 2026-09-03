US Open 2026: medical time out per Musetti contro Sweeny

Momento di apprensione per Lorenzo Musetti nel corso del match contro Dane Sweeny al secondo turno dello US Open 2026. L’azzurro ha richiesto l’intervento del fisioterapista, usufruendo di un medical time out off court per un problema fisico accusato durante la sfida. Ancora da stabilire dove il carrarino abbia sentito dolore. Il tutto in una fase complicata dell’incontro, con Sweeny avanti 6-3 1-6 3-0. Qualche minuto di trattamento per Musetti, mentre inevitabilmente aleggia anche lo spettro di un possibile ritiro.
AGGIORNAMENTO 22:06 – Musetti rientra in campo senza fasciature sul 3-0 e servizio per Sweeny al terzo set