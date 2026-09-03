US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 4 settembre con Alcaraz e Paolini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 4 settembre allo US Open 2026. Tocca di nuovo a Carlos Alcaraz. Il numero 2 del tabellone se la vedrà con il cinese Yibing Wu nel secondo match dalle 17.30 sull’Arthur Ashe Stadium. Aprirà la sessione serale il doppio delle sorelle Williams, a seguire Ben Shelton contro Denis Shapovalov in uno scoppiettante derby tra mancini. Tornano in campo anche Frances Tiafoe, Daniil Medvedev e Alexander Bublik. Jasmine Paolini a caccia degli ottavi di finale contro Sorana Cirstea.
Il programma completo
ARTHUR ASHE STADIUM
17.30 – (3) Pegula vs (31) Fernandez
a seguire – Wu vs (2) Alcaraz
01.00 – Williams/Williams vs (14) Chan/Joint
a seguire – (8) Shelton vs Shapovalov
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
17.00 – (1) Sabalenka vs Rakhimova
a seguire – (15) Bublik vs (20) Paul
01.00 – (22) Vacherot vs (11) Tiafoe
a seguire – (9) Svitolina vs (21) Kalinskaya
GRANDSTAND
17.00 – (11) Kostyuk vs (18) Alexandrova
a seguire – (7) Medvedev vs (26) Rinderknech
a seguire – (26) Navarro vs (7) Muchova
non prima delle 23.00 – (18) Lehecka vs Tsitsipas
STADIUM 17
17.00 – (19) Paolini vs (16) Cirstea