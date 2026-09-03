US Open 2026: crollo Auger-Aliassime, il canadese è fuori al secondo turno

Dopo l’eliminazione di Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e semifinalista nel 2025, anche Felix Auger-Aliassime abbandona lo US Open. Il canadese, terza forza del seeding e ko in semifinale con Jannik Sinner nel 2025, si arrende in rimonta a Karen Khachanov al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione. Il 26enne di Montréal, apparso mai brillante fisicamente nel corso della tournée americana, riesce a spuntarla nel primo set per poi crollare nei parziali successivi. Il risultato finale è di 6-7(5) 6-3 6-2 6-2 in favore del russo, scivolato fino alla posizione numero 50 del ranking ATP, che si prende con facilità un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Khachanov si giocherà un posto negli ottavi di finale con uno tra Ignacio Buse e Benjamin Bonzi.

Auger-Aliassime, estate su cemento deludente

Terminata la buona campagna a Wimbledon, culminata con il ko ai quarti di finale con Novak Djokovic, Auger-Aliassime non ha più trovato risultati di livello, soprattuto dopo aver raggiunto il best ranking di numero 4 del mondo. Qualche acciacco fisico per il canadese, che ha saltato il Masters 1000 di Montréal per un problema alla schiena e non ha impressionato al rientro a Cincinnati, perdendo male da Frances Tiafoe agli ottavi di finale. Allo US Open esordio non convincente con Hijikata e, poi, la pesante sconfitta con Khachanov. Tanti i punti persi (750) in classifica ATP da Auger-Aliassime, che rischia di farsi sfilare la quarta posizione da Flavio Cobolli, Daniil Medvedev e Ben Shelton.

Intanto a New York sono già fuori tre dei quattro semifinalisti dell’edizione 2025: Sinner (assente), Djokovic (fuori al primo turno) e Aliassime (fuori al secondo turno). L’unico sopravvissuto è Carlos Alcaraz, campione in carica e al ritorno in campo dopo quattro mesi di assenza per infortunio.