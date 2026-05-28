Roland Garros 2026: Darderi faccia a faccia con un tifoso

Luciano Darderi perde la pazienza con un tifoso nel corso del suo match di secondo turno del Roland Garros 2026. Sotto 5-3 0-30 nel quinto e decisivo set contro Francisco Comesana, l’azzurro prima si lamenta con l’umpire perché, secondo lui, qualcuno gli si è rivolto direttamente. Nonostante l’arbitro richiami il pubblico, invitando i presenti a non parlare direttamente con i giocatori, Darderi si avvicina ad uno spettatore in particolare per dirgli qualcosa, con l’arbitro stesso costretto a scendere e allontanarlo. La situazione rientra e il gioco riprende con Comesana che tiene agevolmente il turno di servizio e chiude il match accedendo al terzo turno.