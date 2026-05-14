Zverev, lo sfogo contro Tennis Channel: “Ci sono giocatori che odiate e altri che amate”

Alexander Zverev non ha ancora digerito la sconfitta rimediata contro Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo essersi lamentato del campo della BNP Paribas Arena, definito come “il peggiore in cui abbia mai giocato nella sua vita”, il numero tre del mondo si è scagliato contro l’emittente Tennis Channel, accusata di aver tenuto nei suoi confronti un comportamento poco professionale.

La vicenda è iniziata con il video pubblicato sui canali social di Tennis Channel nel quale si chiede ad alcuni giocatori del circuito di indovinare i numeri romani. Il montaggio non è però stato gradito da Zverev, che compare solamente un paio di volte.

Il tedesco ha deciso quindi di sfogarsi sui social: “Solo una domanda a caso a Tennis Channel, perché faccio tutti questi giochi e tutte queste attività promozionali con voi, ma poi ogni volta che dico qualcosa di giusto vengo escluso da ognuno di essi? Vi chiedo solo se siete interessati a farmi perdere tempo o se sperate che io sbagli qualcosa in modo da poterlo poi inserire? So che avete giocatori che odiate e giocatori che amate. Quindi, per favore, smettetela di farmi perdere tempo. Grazie“.