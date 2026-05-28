Roland Garros 2026: Darderi si ferma al secondo turno, Comesana vince la lotta al quinto set

Anche Luciano Darderi saluta il Roland Garros 2026. L’azzurro si ferma al secondo turno contro Francisco Comesana (7-6(5) 4-6 6-4 3-6 6-4 in 4 ore e 10 minuti) e non riesce a replicare la bellissima cavalcata degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Dal canto suo, Comesana gioca una partita molto solida e precisa per gran parte dei suoi turni al servizio che gli dà modo di proseguire nel miglior Roland Garros della sua vita. L’argentino, infatti, non aveva mai superato il primo turno, discorso opposto per Darderi che si infrange nuovamente sullo scoglio del secondo turno, suo miglior risultato a Parigi. Inoltre, Darderi perde con Comesana per la terza volta su tre, anche se l’ultimo precedente (secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2024) aveva visto il ritiro dell’azzurro.