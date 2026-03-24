Rafa Nadal “dottore” per la seconda volta: riceve il dottorato honoris causa alla UPM di Madrid

Giornata speciale per Rafael Nadal a Madrid. Il maiorchino ha infatti ricevuto presso l’Universidad Politécnica de Madrid un dottorato honoris causa, il più alto riconoscimento attribuibile dalla prestigiosa università madrilena. Si tratta del secondo riconoscimento di questo tipo per Nadal, che aveva già ricevuto lo scorso ottobre lo stesso titolo dall’Università di Salamanca.

“Il successo può essere ingannevole. È fondamentale mantenere sempre l’umiltà e l’autocritica – ha scritto sui social Rafa – Il successo non arriva né in fretta né per caso. In un certo senso, lo sport di alto livello assomiglia a un processo di ricerca costante. Il progresso arriva attraverso piccoli miglioramenti quotidiani, imparando da ogni vittoria e ogni sconfitta. La mia università è stata la vita, i viaggi e il contatto con culture diverse. Anche la mia famiglia, il mio ambiente e la mia squadra sono stati grandi maestri”.