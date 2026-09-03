US Open 2026, Darderi vola al terzo turno: sconfitto Svrcina

Luciano Darderi approda al terzo turno degli US Open 2026: sconfitto Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4. La testa di serie numero 21 del tabellone eguaglia così il risultato dello scorso anno, quando si arrese al futuro vincitore del torneo Carlos Alcaraz. Per un posto negli ottavi di finale incrocerà il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Dane Sweeny.

Prosegue dunque il grande 2026 di Darderi, che ha conquistato la sua 33esima vittoria stagionale a fronte delle 21 sconfitte. L’estate sul cemento nordamericano era iniziata con i quarti di finale raggiunti nel Masters 1000 di Montreal, dove ha ceduto solamente a Brandon Nakashima e nell’ultimo Slam della stagione Luciano potrebbe ancora togliersi qualche soddisfazione. A livello Major quest’anno è approdato per la prima volta in carriera agli ottavi degli Australian Open, poi disputato il secondo turno del Roland Garros e deluso solamente a Wimbledon, dove si è arreso al debutto.