Cresce l’ansia per le condizioni di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo si è sottoposto a una risonanza magnetica a Torino per valutare l’entità del problema al bicipite femorale sinistro accusato durante la sfida contro Daniil Medvedev alle ATP Finals 2026. Già matematicamente qualificato per le semifinali, il numero tre del mondo ha terminato il controllo e a breve deciderà se proseguire il torneo, mentre ha già annullato la seduta di allenamento prevista per le ore 13:00 di oggi. Secondo l’agenzia EFE, la risonanza magnetica avrebbe esaminato anche il fastidio al ginocchio destro riscontrato alla vigilia del torneo.

Sotto la supervisione del suo medico di fiducia, Juanjo Lopez, e del fisioterapista Juanjo Moreno, il sette volte campione Slam aveva già sostenuto un primo controllo mercoledì pomeriggio, subito dopo il match, senza che emergessero anomalie. “I prossimi due giorni saranno cruciali“, aveva ammesso lo stesso Alcaraz in conferenza stampa. Le prossime ore saranno decisive per capire se lo spagnolo sarà in grado di disputare l’ultimo match del girone contro Flavio Cobolli, in programma venerdì a partire dalle ore 14:00.