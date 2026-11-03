Berrettini, vittoria al cardiopalma contro Nakashima: “Sono stato bravo a non scompormi”

Le parole di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Brandon Nakashima al debutto nel Masters 1000 di Parigi. Il romano si è imposto in tre set, annullando due match point nel tie-break decisivo.

Berrettini ha esordito parlando del match e delle emozioni della prima vittoria al Masters 1000 di Parigi. “Grandi emozioni, è la prima volta che vinco una partita in questo torneo, quindi c’è anche una doppia felicità. È stata una partita durissima”. Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una battaglia nella quale l’azzurro si è trovato a dover gestire condizioni di gioco particolarmente rapide.

“Mi sentivo bene, ma le condizioni sono molto veloci, quindi si gioca su pochi punti, come si è visto nel primo set, nel secondo e nel terzo. Secondo me ho giocato un grande tie-break”. L’azzurro ha poi sottolineato la propria capacità di mantenere la lucidità nei momenti più delicati dell’incontro. “Sono stato bravo nei momenti importanti a non scompormi. Lui ha giocato una grande partita e, come ho detto, sono sfide che si decidono su pochi punti. Sono molto contento, anche per il tifo pazzesco. È stato davvero bello”.