Masters 1000 Parigi 2026: Bolelli/Vavassori agli ottavi, ko Schnaitter/Wallner

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi 2026. Il duo azzurro, fuori agli ottavi nell’edizione 2025, piega in tre set la coppia tedesca formata da Jakob Schnaitter e Mark Wallner all’esordio nel torneo francese. 6-3 3-6 10-6, in un’ora e 14 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, bravi ad evitare uno scomodo break in apertura di incontro e a sfrutta subito le chance concesse dagli avversari, mentre meno lucidi nel secondo parziale nei momenti importanti. Al match tie-break gli azzurri giocano d’esperienza e riescono a portare a casa un successo per nulla scontato.

A caccia di risultati in vista di Torino

Gli azzurri, teste di serie numero 5 del tabellone a Parigi, agli ottavi di finale partiranno favoriti con la coppia vincente della sfida tra Brandon Nakashima e Robert Cash e Valentin Vacherot e Luca Van Assche. Bolelli e Vavassori, a caccia di un titolo che manca dagli Internazionali d’Italia, cercano fiducia in vista delle ATP Finals di Torino, dove sono una delle cinque coppie già qualificate, insieme a Harri Heliovaara ed Henry Patten, Christian Harrison e Neal Skupski, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Marcelo Arevalo e Mate Pavic.