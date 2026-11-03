Masters 1000 Parigi 2026: Djokovic non molla le Finals, Vacherot battuto in 3 set

Novak Djokovic vince la battaglia di primo turno contro Valentin Vacherot (n.27 ATP) al Masters 1000 di Parigi 2026. Il serbo, 7 volte vincitore nella capitale francese (2009, 2013-2015, 2019, 2021, 2023), batte in rimonta il monegasco con il punteggio di (5)6-7 7-5 6-1 in 2 ore e 35 minuti e tiene ancora vivo il sogno Nitto ATP Finals. Com’era facile pronosticare una volta sorteggiato il tabellone, un match d’esordio non semplice per il 24 volte campione Slam, contro un avversario in grande forma e reduce dal trionfo nell’ATP 500 di Basilea, il secondo titolo della carriera nel circuito maggiore dopo il successo della scorsa stagione nel Masters 1000 di Shanghai.
Una sfida a due facce per il serbo che, dopo il 5-3 di vantaggio sprecato nel tie-break del primo set, richiede un medical timeout per un presunto problema alla spalla destra. Da quel momento ‘Nole’ cambia ritmo, complice anche un fastidio alla caviglia sinistra accusato dal monegasco, e si porta a casa il secondo parziale breakkando nel dodicesimo gioco. Nel set decisivo, il nativo di Belgrado, più fresco dal punto di vista fisico, strappa in apertura il servizio all’avversario e chiude la partita con un netto 6-1, nonostante i 22 ace messi a segno da Vacherot.
Djokovic vuole Torino
Grazie a una rimonta di pregevole fattura, Djokovic tiene viva la corsa alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre, dopo il forfait dello scorso anno dal torneo di fine anno. Ancora undicesimo nella Race, l’ex numero 1 del mondo sale a quota 2940 punti, dietro ad Alex de Minaur (3170 pti), il quale ha potuto godere di un bye per accedere direttamente al secondo turno del ‘1000’ parigino. Per sperare nella qualificazione, il serbo, che potrebbe incontrare l’australiano al terzo turno, deve puntare a vincere il torneo francese, trionfo che gli permetterebbe di toccare i 3890 punti, sempre però con un occhio ai risultati dei suoi colleghi impegnati nell’ultimo Masters 1000 della stagione.