“Sono felice di essermi qualificato per la semifinale senza perdere nemmeno una partita. Oggi era importante per capire come stavo fisicamente, è stato un bel test. Ho cercato di non esagerare e di essere aggressivo per chiudere il punto velocemente. Il campo così veloce mi ha aiutato, sono contentissimo della prestazione”. Queste le parole di Carlos Alcaraz dopo la vittoria conquistata ai danni di Flavio Cobolli (6-4 6-1) alle Nitto ATP Finals 2026. Lo spagnolo, che ha superato il girone da primo con tre vittorie su tre, ha speso parole bellissime per il suo avversario, alla prima apparizione nel torneo di fine anno. “Flavio merita di essere qui, ha fatto una grande stagione. Sono davvero felice di vederlo avere successo, ottenere ottimi risultati e andare avanti nei tornei. Abbiamo condiviso grandi momenti insieme giocando nei tornei junior, Under 14, Under 16. Vedere dove siamo adesso e vivere questa esperienza insieme penso che sia fantastico. Era un po’ nervoso, è normale. Imparerà molto da quest’esperienza dal punto di vista mentale, ne sono sicuro. Io ci sono qui per qualsiasi cosa perché è un grande amico”.

L’infortunio e la Coppa Davis

Il murciano ha proseguito parlando dell’infortunio e analizzando la giornata precedente al match contro Cobolli, in cui si è parlato di un suo possibile ritiro dalle Finals. “È inutile che vi dica quello che ho tanto ci pensate voi a fare speculazioni. Ho visto e letto tante cose, che mi sarei ritirato o che avrei giocato pochi game. Insomma, lascio scegliere a voi la diagnosi dopo la partita di oggi – ha commentato polemicamente ‘Carlitos’ –. Il rischio di farsi male c’è sempre, giocare una partita di questo livello di comporta sempre questo rischio, indipendentemente dalle mie condizioni prima del match”. E in ottica semifinale contro Ben Shelton, il numero 3 del mondo ha detto: “Vedremo domani, voglio andare giorno per giorno. Sarà una grande partita, molto impegnativa. Cercherò di dare tutto e vedremo fino a dove potrà arrivare il mio corpo. Sono fiducioso”.

Al termine del torneo, Alcaraz sarà impegnato, con molta probabilità, nelle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre nella città di Bologna. In conferenza stampa, lo spagnolo ha specificato che i prossimi giorni saranno decisivi in vista della decisione finale. “Come ho detto prima, non voglio andare troppo avanti con la testa, ma fare un passo alla volta. Dopo la partita di domani vedremo: se vinco gioco la finale, se perdo vado in Coppa Davis e mi prendo cura di me stesso cercando di recuperare. Abbiamo una squadra davvero forte con un grande doppio che in questo formato della Davis è molto importante. Può succedere di tutto, ci sono tante squadre forti, ma ho molta fiducia in tutti noi”.