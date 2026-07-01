Wimbledon 2026: super Fonseca, de Jong va al tappeto

Joao Fonseca non fa sconti. Nel secondo turno di Wimbledon, il prodigio brasiliano regola agilmente Jesper de Jong per 6-1 7-5 6-4 in quasi due ore e mezza di gioco. Il numero 27 del ranking mondiale imprime subito il suo ritmo grazie ad una partenza sprint e gestisce il resto della gara. L’unica incertezza sul 5-4 e servizio del secondo set subisce il break, per poi riprenderlo subito, ottenendo il parziale. Al secondo 3 a 0 consecutivo, Fonseca dimostra così una maggiore maturità ed esperienza nel controllare senza difficoltà la partita, in attesa di avversari più pericolosi. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Roman Safiullin e Botic Van de Zandschulp, prima di un possibile ottavo di finale con Novak Djokovic, per replicare l’incontro dello scorso Roland Garros, conclusosi a favore del giovane classe 2006.