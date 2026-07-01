Percentuale incredibile di vittorie per Sinner da numero uno: meglio solo Borg

Jannik Sinner supera Nuno Borges in tre combattuti set e si guadagna l’accesso al terzo turno in quest’edizione di Wimbledon. Con questa vittoria, il sempre più incontrastato leader del ranking mondiale, va a consolidare la sua posizione in una particolare classifica: Sinner, attualmente a 92 settimane da numero uno, è al secondo posto per maggior percentuale di vittorie ottenute da numero uno, con il 91,1%, dato che si registra a partire dal 1973. Si piazza davanti a Ivan Lendl (89,2%), numero uno del mondo per 270 settimane, a Roger Federer (88,5%), 310 settimane al numero uno, e Jimmy Connors (88,3%), 268 settimane da leader mondiale, seppur ovviamente con un numero molto più basso di match giocati. L’unico che si impone anche sull’altoatesino è Bjorn Borg con il 91,9% di vittorie da numero uno, con 109 settimane da numero uno del ranking.