Wimbledon 2026: Gauff rischia, ma supera Sierra al super tie-break

Passa Coco Gauff contro l’argentina Solana Sierra (n.56 WTA) nel match di secondo turno di Wimbledon 2026. 6-3 3-6 7-6(7) in 2 ore e 7 minuti il punteggio in favore dell’americana che stacca il pass per gli ottavi di finale, pareggiando così il suo miglior risultato in carriera ai Championship (2019, 2021, 2024). Scesa al settimo posto della classifica mondiale dopo la mancata difesa del titolo al Roland Garros, Gauff supera la giocatrice argentina in una sfida tutt’altro che semplice: dopo un primo set vinto senza troppe difficoltà, arriva la risposta di Sierra che, grazie al break ottenuto in apertura, si porta a casa il secondo parziale. Nel terzo set, la statunitense rischia grosso, ma riesce a salvarsi breakkando sul 5-4 e servizio per l’argentina. Si decide tutto al super tie-break con Gauff che, dopo essere stata sotto 7-4, riesce a rimontare e a chiudere per 10 punti a 7.
Per Sierra, alla sua settima partecipazione nel tabellone principale di uno Slam, si tratta della quarta sconfitta consecutiva contro un’avversaria facente parte della Top 10 mondiale, la terza proprio contro Gauff (United Cup e Internazionali d’Italia 2026) che anche a Londra è riuscita a far valere la maggiore esperienza su questi palcoscenici, nonostante i pochi mesi si differenza.
Al prossimo turno, la 2 volte campionessa Slam (US Open 2023 e Roland Garros 2025) se la vedrà con la connazionale e qualificata Claire Li (n.146 WTA), uscita indenne per 7-5 6-3 contro la turca numero 51 del mondo Zeynep Sonmez.