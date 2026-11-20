Flavio Cobolli incontra Carlos Alcaraz nell’ultimo match del girone Lendl delle ATP Finals. Dopo le sconfitte contro Medvedev e Tiafoe il numero due italiano se la vedrà con il murciano reduce da un problema al polpaccio sinistro. Il match andrà in scena venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 14:00.

Il match tra Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz, a differenza dei primi due incontri trasmessi in chiaro da Mediaset, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In chiaro, questa sera, andrà invece in onda lo spareggio tra Medvedev e Tiafoe, in programma alle 20.30 su Italia 1.