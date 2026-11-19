“La caviglia, purtroppo, è un tema che probabilmente mi accompagnerà fino alla fine della carriera, dopo l’infortunio che ho avuto quattro anni fa. Ogni tanto succede. Non c’è una ragione particolare, non è un singolo movimento a provocare il problema”. Così Alexander Zverev in conferenza stampa dopo la vittoria nella terza giornata della fase a gironi contro Arthur Fils alle ATP Finals 2026.

Il tedesco, che ha superato il francese per 6-4 7-6(6) confermandosi al primo posto nel gruppo McEnroe, si sofferma sulle condizioni della caviglia e sul lavoro necessario per presentarsi al meglio all’appuntamento di sabato, previsto contro il vincente della sfida tra Medvedev e Tiafoe: “Farò tutto il possibile, insieme al fisioterapista e al mio team, per essere pronto sabato e non avere dolore. Non è nulla di straordinario. È un tendine che passa sopra l’osso e che si è spostato quando mi sono rotto la caviglia. È così”.

Condizioni fisiche e futuro

Dalle condizioni fisiche agli obiettivi futuri, il tedesco ribadisce la volontà di continuare a crescere: “Il miglioramento non si ferma mai, perché anche Jannik e Carlos cercheranno di migliorare, così come tutti gli altri. Anche la nuova generazione proverà a farlo. Guardate i primi otto o dieci giocatori qui rispetto all’anno scorso: è cambiato completamente lo scenario. Ci sono quattro giocatori nuovi. Tutti migliorano sempre e io continuerò a lavorare e a cercare di migliorare”.

La direzione scelta da Zverev è quella di un tennis più aggressivo, con la volontà di prendere l’iniziativa anche quando le sensazioni da fondo campo non sono ottimali: “Sono contento della direzione che sto prendendo e di quella in cui sta andando il mio tennis. Sono contento di andare verso un gioco in cui sono io a essere aggressivo e a prendere l’iniziativa. Oggi è stato un ottimo esempio. Sentivo che da fondo campo le cose non funzionavano bene, ma ho continuato a fare la stessa cosa. Ho continuato a essere aggressivo, senza arretrare e senza lasciare che fosse lui a giocare di più. È quello che cercherò di fare”.

Il lavoro quotidiano

Il cambiamento passa anche dal lavoro quotidiano: “In allenamento continuo a giocare diritti incrociati per ore e ore. Ma puoi farlo limitandoti a tenere la palla in campo, oppure con l’idea di avanzare quando arriva una palla corta. È lo stesso lavoro, ma con idee differenti. Questa mentalità è cambiata per me e per il mio team negli ultimi dodici mesi”.