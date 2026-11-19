L’ottavo partecipante delle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria 2026, in programma dal 9 al 13 di dicembre, sarà Pierluigi Basile. Stando a quanto raccolto da Spazio Tennis, infatti, sarà il classe 2007 pugliese a partecipare al torneo beneficiando di una wild card da parte della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

Nato a Martina Franca, Basile ha cominciato il 2026 alla posizione numero 698 del ranking per poi risalire oltre 200 posizioni fino al suo nuovo best ranking di 496. Durante l’anno, il tennista pugliese ha vinto il suo primo titolo professionistico all’ITF M15 di Gubbio, raggiungendo la finale anche all’ITF M25 di Lesa. Ha ottenuto una wild card anche per disputare le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, sfiorando la vittoria nel primo turno contro il Top 100 Rinky Hijikata (5-7 7-6(4) 7-6(4)).