Dopo un anno a dir poco complicato, Jack Draper si affiderà nel 2027 al suo mentore e ex allenatore Ben Haran. Come rivelato dal giornale britannico The Times e dal corrispondente Tom Kershaw, infatti, il londinese ha deciso di richiamare per un periodo di prova il coach che lo ha allenato fino all’età di 11 anni presso la Reed’s School di Cobham. Il 48enne, attuale responsabile del programma tennistico della scuola, in caso di chiusura dell’accordo, diventerebbe il nuovo allenatore principale full-time di Draper.

E Murray?

Haran non sostituirebbe ma lavorerebbe al fianco dell’ex numero 1 del mondo Andy Murray, il quale da maggio collabora con il tennista britannico a tempo parziale. Separatosi il mese scorso dalla classe 2009 Hannah Klugman dopo 8 anni, Haran potrebbe garantire la sua presenza fissa durante l’intera stagione, a differenza del 3 volte campione Slam che seguirà Draper per circa 10 settimane nei momenti più importanti dell’anno.

L’ex numero 4 del mondo proverà con questo ritorno al passato a porre le basi per il prossimo anno, dopo un 2026 da sole 15 partite (8 vittorie e 7 sconfitte). Ai box dallo scorso agosto, a seguito della sconfitta contro Martin Landaluce al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, il britannico ha scelto di terminare anticipatamente la stagione per i problemi al gomito e al braccio sinistro e adesso l’obiettivo è quello di arrivare pronto a inizio 2027 con un team più inedito che mai.