Non poteva sbagliare Ben Shelton contro Rafael Jodar alle Nitto ATP Finals 2026. Nel terzo turno del Gruppo McEnroe, l’americano passa con il punteggio di 7-6(8) 7-5 in oltre 2 ore di battaglia ed elimina definitivamente dal torneo il debuttante spagnolo. Il nativo di Atlanta ottiene, dunque, la seconda vittoria nel girone dopo il successo all’esordio contro Arthur Fils (6-2 3-6 6-3), il primo della carriera al torneo di fine stagione (3 sconfitte su 3 nel 2025). In ottica qualificazione, Shelton deve sperare che il francese non vinca in due set contro il numero 1 del mondo Alexander Zverev, già sicuro del primo posto nel girone proprio grazie alla vittoria dell’americano.

Jodar, una stagione da record

Si conclude con tre sconfitte in altrettante partite la prima – ma senza dubbio non l’ultima – apparizione di Jodar alle Finals. Per il madrileno, entrato in tabellone grazie al forfait di Jannik Sinner, termina una stagione semplicemente pazzesca, cominciata da numero 165 del mondo. Il primo titolo ATP in bacheca (‘250’ di Marrakech) e le finali raggiunte nel ‘500’ di Washington e nel Masters 1000 di Shanghai gli hanno permesso di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare la Top 10 e a qualificarsi al torneo dei Maestri alla prima stagione nel circuito maggiore, due record difficilissimi da battere.

L’ultimo appuntamento dell’anno per il classe 2006 sarà la Coppa Davis, dove scenderà in campo per le Final Eight di Bologna (24-29 novembre) con la sua Spagna per riportare in patria un trofeo che manca dal 2019 dopo la finale persa nella passata edizione contro l’Italia.