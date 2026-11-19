Matteo Berrettini farà parte della squadra italiana per le Final Eight di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre nella città di Bologna. Come annunciato da La Gazzetta dello Sport, il tennista romano sostituirà il doppista Simone Bolelli nell’unico cambio di formazione fatto da Filippo Volandri rispetto alla lista diramata lo scorso 26 ottobre. Una scelta, probabilmente tecnica, importante da parte del capitano della Nazionale che andrà a caccia del quarto titolo consecutivo assieme a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e proprio l’ex numero 6 del mondo, grande protagonista sia nel singolare che nel doppio nei tre trionfi di Malaga (2023 e 2024) e Bologna (2025).