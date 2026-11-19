Matteo Arnaldi, intervenuto su Sky Sport durante la telecronaca del match delle ATP Finals 2026 tra Heliovaara/Patten e Arribage/Olivetti, ha parlato delle sue condizioni fisiche. In particolare, il tennista ligure ha raccontato del problema al piede che lo tormenta da due stagioni. Arnaldi ha risposto così ad una domanda mirata: “Diciamo che non sta male. Ho fatto una visita qualche giorno fa e la situazione è migliorata”. Nonostante il miglioramento, però, il classe 2001 non è tornato a pieno regime con gli allenamenti: “Non sono ancora al 100%, ho due o tre esercizi da fare e spero di poter tornare ad allenarmi come vorrei verso metà dicembre“.

Arnaldi ha parlato di un problema difficile da gestire, tanto da non esser riuscito ad allenarsi come desiderato durante il 2026, salvo poche eccezioni. Queste le parole del semifinalista del Roland Garros 2026: “È quasi un anno che non riesco ad allenarmi con continuità, solo prima di Parigi sono riuscito a farlo bene”. L’attuale numero 37 del ranking ha aggiunto: “In alcune occasioni non sono riuscito ad allenarmi nemmeno tra una partita e l’altra. Ho bisogno di giocare e allenarmi per sentirmi bene“.

Infine, Arnaldi ha rivelato i propri piani per l’inizio del 2027: “Farò una parte della preparazione in Australia, poi giocherò Brisbane, Adelaide e gli Australian Open“.