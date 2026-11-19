Ben Shelton, dopo aver sconfitto Rafa Jodar 7-6(8) 7-5 nel terzo match del “Gruppo McEnroe” delle ATP Finals 2026, si è presentato in conferenza stampa, dove ha dato uno spunto interessante sulla convivenza tra Juan Carlos Ferrero e suo papà Bryan Shelton. L’ex coach di Carlos Alcaraz, infatti, ha recentemente iniziato a collaborare con il team del tennista statunitense, affiancando Bryan. Shelton ha evidenziato le qualità di suo padre così: “Papà è una delle menti tennistiche migliori che esista, non c’è nessun altro al mondo che studi il gioco come fa lui”. Su Ferrero, invece, ha aggiunto: “Non c’è una cosa in particolare che voglio imparare da lui, sono aperto a qualsiasi idea che proponga e, da quel poco che ho già potuto vedere, funzionerà molto bene”.

Qualificazione in bilico e Inalpi Arena

Tornando alle ATP Finals, Shelton per qualificarsi ha bisogno che Alexander Zverev vinca almeno un set contro Arthur Fils. Qualora il francese vincesse 2-0, invece, lo statunitense sarebbe eliminato. Il classe 2002 ha commentato così: “Arthur è un amico, comunque vada… la vita continua. Certamente guarderò la partita perché sarà un match tra due giocatori di alto livello, non vedo l’ora di gustarmela dalla mia camera”.

La conferenza è poi proseguita con una domanda sull’insidioso campo della Inalpi Arena, criticato da alcuni per la velocità di gioco, ritenuta eccessiva. Shelton ha detto la sua, senza sollevare polemiche: “Servire su questo è campo è molto facile, tutti battono con efficacia. Torino è anche leggermente in altitudine e pure questo fa la differenza”. L’attuale numero 4 del mondo ha individuato una contromisura per l’estrema rapidità della superficie: “Bisogna colpire con decisione e andare fino in fondo con i colpi, altrimenti la palla scappa via”.

Shelton ha parlato anche della necessità di adattarsi e imparare a giocare su un campo del genere: “Certamente non è un campo in cui ci si sente a proprio agio fin dal primo istante, bisogna abituarsi. Personalmente sto imparando come essere efficace anche qui, rispondendo in modo più consistente”. Sull’atteggiamento che sta adottando in campo, il finalista dello US Open 2026 ha indicato anche una precisa scelta tattica: “Sto provando a prendere decisioni intelligenti, cerco di rimanere fedele alla mia identità di giocatore aggressivo senza perdere solidità da fondocampo”.