“A dire la verità, adesso non penso più al tennis. La stagione è finita, è tutto tranquillo. Tra dieci o quindici giorni ne parleremo, ma ora non lo so”. Così Arthur Fils in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alexander Zverev alle ATP Finals 2026. Il francese, battuto per 6-4 7-6(6), chiude la propria stagione e rimanda le riflessioni sul lavoro da svolgere in vista del prossimo anno. Prima di fissare gli obiettivi futuri, il transalpino vuole concedersi una pausa dal tennis.

Interrogato sui tre aspetti principali da migliorare, Fils risponde con una risata: “Sinceramente non ne ho idea. Ne parleremo prima dell’inizio della preparazione”. Spazio poi alle difficoltà incontrate in risposta contro due avversari particolarmente insidiosi su questi campi: Zverev e Ben Shelton. “Non è facile. Sono due servizi differenti, a dire la verità — ha aggiunto —. Ben ha molta varietà, tante rotazioni e potenza. Con Sascha la palla viaggia molto velocemente e arriva da molto in alto. Soprattutto su questi campi, molto veloci e con un po’ di altitudine, è difficile rispondere al suo servizio”.

Nonostante le difficoltà, Fils ritiene di aver avuto le proprie occasioni anche contro il tedesco: “Penso di aver fatto un buon lavoro contro entrambi, in realtà. Oggi avrei potuto strappare il servizio a Sascha, ma non ci sono riuscito. Contro Ben, invece, ho fatto break. Fa parte del gioco. Spero di migliorare in questo aspetto”.