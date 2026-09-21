Fonseca salta tutto lo swing asiatico: “Devo dare tempo al mio corpo e alla mia mente”

“Il 2026 è stato un anno molto difficile per me. Ho avuto molti infortuni, che mi hanno fatto saltare tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come avrei voluto”. Così Joao Fonseca, sui propri social ha annunciato che non sarà presente durante lo swing asiatico. Il brasiliano ha scritto: “Dopo averne parlato a lungo con il mio team, abbiamo deciso di ascoltare i segnali che arrivano dal mio corpo, di dare tempo al corpo e alla mente e di non giocare i tornei in Asia“.

Nonostante le difficoltà della stagione, Fonseca ha comunque voluto rappresentare il Brasile durante le partite di Coppa Davis. Ha commentato così: “Ho fatto un grande sforzo per tornare e rappresentare il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di tempo”. Fonseca non gioca nel Tour dal Masters 1000 di Cincinnati, dopodiché un problema addominale lo ha costretto al forfait anche allo US Open. L’obiettivo sarà rientrare per i tornei su cemento indoor di fine stagione.