Coppa Davis, Ferrer: “Rientro di Alcaraz? Un problema bello da avere”

Dopo la nettissima vittoria della sua Spagna sul Cile nel tie di qualificazione alle fasi finali di Coppa Davis, il capitano David Ferrer ha commentato il possibile rientro in gruppo di Carlos Alcaraz per la Final Eight. “Non lo considero un problema, anzi: avere più giocatori di qualità tra cui scegliere è un vantaggio. Più ampia è la scelta, meglio è, ne sono felice” ha detto Ferrer, al termine del tie di Santiago del Cile.

Il capitano spagnolo non è apparso affatto preoccupato per le scelte che dovrà fare: “Il mio ruolo è quello di prendere delle decisioni, quindi non la vedo come una difficoltà. Sarà una scelta sportiva, niente di personale”. Ferrer ha poi concluso: “Abbiamo appena finito il tie di qualificazione, quando sarà il momento di prendere una decisione lo farò in modo naturale“.

La squadra

Carlos Alcaraz non ha disputato gli incontri di qualificazione, che hanno visto Rafel Jodar e Daniel Merida farsi carico dei due singolari, mentre Jaume Munar e Pedro Martinez hanno disputato il doppio. La quarta partita, totalmente ininfluente ai fini della qualificazione, è poi stata giocata da Martin Landaluce che ha portato il punteggio sul 4-0. Qualora Alcaraz fosse arruolabile per la Final Eight sarebbe difficile immaginare la Spagna a Bologna senza la propria punta. Qualcuno dovrebbe inevitabilmente fare spazio al 7 volte campione Slam.