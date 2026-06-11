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Jabeur e il possibile ritorno in campo: “Si torna al lavoro, con un pò più di amore nel cuore”

Marco della Calce
By Marco della Calce
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Ons Jabeur - Foto Marleen Fouchier_Orange Pictures_Shutterstock
Ons Jabeur - Foto Marleen Fouchier_Orange Pictures_Shutterstock

30 giugno 2025, sconfitta al primo turno di Wimbledon, l’ultima partita ufficiale giocata dalla tunisina Ons Jabeur. L’ex numero 2 del mondo (2022) è tornata a parlare del suo possibile ritorno in campo e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram con un post che la ritrae mentre si allena in palestra. Poche parole, ma impattanti quelle della 31enne che scrive: “Si torna al lavoro, con un pò più di amore nel cuore rispetto a prima“. La decisione di allontanarsi dal tennis era arrivata lo scorso luglio, pochi giorni dopo la già citata sconfitta sull’erba londinese, terminata con il ritiro da parte della tunisina a seguito di problemi respiratori, per preservare la sua salute mentale e per “ritrovare la gioia di vivere” dopo un 2025 a dir poco complicato.

Già lo scorso novembre, l’attuale numero 439 del ranking era tornata sull’argomento dopo mesi di silenzio e aveva smentito categoricamente il ritiro dallo sport che l’ha resa grande: 3 finali Slam (Wimbledon 2022 e 2023 e US Open 2022) e 5 titoli WTA in bacheca. Non si ha ancora una data precisa, ma il ritorno in campo di Jabeur sembra sempre più vicino.

 

 

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