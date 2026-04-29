“Rampa di lancio” arriva a Roma: giovedì 30 la presentazione del libro presso Shell libreria bistrot

Giovedì 30 aprile, dalle 21.00, presso la Shell libreria bistrot di Roma, ci sarà la presentazione del libro, edito da Effepidue Edizioni, “Rampa di lancio. Da Musetti e Paolini ad Alcaraz e Berrettini: la storia di MEF Tennis Events”.

All’evento, in Vicolo della Fontana 28 (RM), saranno presenti i tre autori: il direttore di Spazio Tennis, Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Marco Di Nardo.

Un’opportunità unica per conoscere più da vicino la realtà di MEF Tennis Events. La società della famiglia Marchesini che è partita da Todi ed è diventata, in breve tempo, un punto di riferimento dei circuiti ATP, WTA e Challenger, e non solo.

Attraverso il racconto degli autori si avrà la possibilità di partecipare a un viaggio nel tempo che attraverserà varie tappe. È la storia di astri nascenti, addetti ai lavori, appassionati e anche campioni a fine carriera. Tutto questo e molto di più nella presentazione di giovedì. Vi aspettiamo numerosi!

Acquista il libro su Amazon