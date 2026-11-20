Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia a dieci anni dalla prima edizione. Dopo cinque anni a Milano, dal 2017 al 2021, e le successive esperienze internazionali, la manifestazione dedicata ai migliori giovani del circuito farà nuovamente tappa nel nostro Paese, questa volta a Reggio Calabria. Un appuntamento che si svolgerà a inizio dicembre e che rappresenta molto più di un semplice evento tennistico: una scelta strategica per valorizzare il territorio e continuare a investire sul futuro del movimento italiano.

Ad annunciare e presentare il progetto sono stati il presidente della FITP Angelo Binaghi, il CEO dell’ATP Eno Polo, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

Binaghi: “Un’opportunità che deve essere distribuita da nord a sud”

Il presidente federale Angelo Binaghi ha individuato tre ragioni principali alla base della soddisfazione per il ritorno della manifestazione in Italia. La prima riguarda il percorso iniziato proprio a Milano nel 2017, quando la Federazione aveva contribuito a lanciare e valorizzare un torneo che ha successivamente permesso di acquisire esperienza organizzativa, poi trasferita su una scala ancora maggiore con le ATP Finals di Torino.

Un’esperienza importante anche per la crescita dei giovani italiani. Binaghi ha ricordato, tra gli altri, Jannik Sinner, che proprio a Milano aveva ricevuto una wild card, oltre ai successivi passaggi di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e altri talenti azzurri.

Il secondo aspetto riguarda la necessità di continuare a investire sui giovani, nonostante gli straordinari risultati raggiunti dal tennis italiano negli ultimi anni. Il reclutamento, la formazione tecnica e lo sviluppo dell’alto livello devono rimanere obiettivi prioritari per la Federazione.

Infine, la scelta di Reggio Calabria assume un significato particolare anche sul piano territoriale. “Credo che sia una questione di giustizia”, ha spiegato Binaghi, sottolineando come i grandi eventi sportivi generino ricchezza e opportunità per le comunità che li ospitano. L’obiettivo è distribuire queste occasioni in maniera equilibrata lungo tutta la penisola, coinvolgendo Nord, Centro e Sud.

In questo quadro rientrano gli Internazionali d’Italia a Roma, il Challenger di Cagliari, le ATP Finals di Torino, le finali di Coppa Davis a Bologna e, da quest’anno, le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria.

La manifestazione si inserisce inoltre in un progetto strategico più ampio, sviluppato in collaborazione con il Ministero dello Sport e Sport e Salute. L’intenzione è quella di trasformare le ATP Finals e il patrimonio di eventi legati al tennis in un’occasione di promozione durante tutto l’anno, coinvolgendo le scuole e sostenendo soprattutto lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, messa sotto pressione dalla crescente domanda di tennis e padel.

L’ATP: “Sei degli otto giocatori delle Finals sono passati dalle Next Gen”

Anche il CEO dell’ATP Eno Polo ha sottolineato l’importanza della manifestazione nel percorso di crescita dei giovani. Nato nel 2017 a Milano, il torneo ha acquisito progressivamente sempre maggiore rilevanza, diventando una vetrina per individuare i futuri protagonisti del circuito maggiore.

Un dato racconta meglio di qualsiasi considerazione il valore di questa competizione: sei degli otto giocatori presenti alle attuali ATP Finals di Torino hanno preso parte in passato alle Next Gen. Tra questi figurano Sinner e Alcaraz, entrambi vincitori della manifestazione, oltre a Tsitsipas e Tien, protagonista di una crescita importante nell’ultimo anno.

Il torneo non rappresenta però soltanto un’opportunità di visibilità. Nel corso delle diverse edizioni, l’ATP ha utilizzato le Next Gen anche come laboratorio per sperimentare nuove soluzioni regolamentari e tecnologiche. Dallo scoring con set ai quattro game all’introduzione dell’electronic line calling, fino al video review: alcune delle innovazioni testate inizialmente nella competizione giovanile sono state successivamente introdotte anche nel circuito maggiore.

Reggio Calabria: “Una vetrina internazionale per il Sud”

Grande entusiasmo anche da parte delle istituzioni calabresi. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha definito l’assegnazione delle Next Gen ATP Finals una grande opportunità per la città, sottolineando come Reggio Calabria sia già al lavoro per accogliere al meglio la manifestazione.

L’obiettivo non è soltanto organizzare un appuntamento sportivo di rilievo, ma sfruttarlo come vetrina internazionale per mostrare le potenzialità di un territorio che vuole superare alcuni dei pregiudizi che lo hanno accompagnato nel passato.

Sulla stessa linea il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha individuato nel tennis uno strumento di promozione turistica e sviluppo economico. La Calabria vuole diventare la regione del futuro del tennis, raccogliendo idealmente il testimone dal Piemonte, protagonista in questi giorni con le ATP Finals.

Occhiuto ha inoltre evidenziato la presenza di due giovani italiani tra i protagonisti della manifestazione: Federico Cinà, siciliano, e Basile, originario di Martina Franca. Due rappresentanti del Sud che avranno l’opportunità di giocare davanti al pubblico di casa.

Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha accolto positivamente l’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione tra territori e l’importanza dei grandi eventi sportivi come motore per il turismo e l’economia locale. Un modello che il Piemonte intende continuare a sviluppare anche in prospettiva futura, con l’ambizione di consolidare il proprio ruolo di riferimento internazionale per il tennis.

Il ritorno delle Next Gen ATP Finals in Italia, dunque, non rappresenta soltanto un nuovo appuntamento nel calendario internazionale. È soprattutto un investimento sui campioni di domani e sulla possibilità di portare il grande tennis anche in territori che finora hanno avuto meno occasioni di ospitare manifestazioni di questa portata. A dieci anni dalla prima edizione milanese, il progetto riparte dal Sud, con Reggio Calabria pronta a diventare il palcoscenico dei talenti del futuro.