Darren Cahill è intervenuto ai microfoni di Tennis Channel, direttamente da Torino dove si stanno giocando le Nitto ATP Finals 2026. L’australiano, tra i vari argomenti, ha parlato ovviamente anche del suo ormai ex allievo Jannik Sinner, ancora ai box per l’infortunio al ginocchio rimediato dopo la finale di Wimbledon del 12 luglio, l’ultimo match giocato dall’azzurro in stagione. L’ex numero 22 del mondo ha raccontato proprio il percorso di riabilitazione affrontato dal 5 volte campione Slam, rivelando come sia stato in grado di affrontare il primo vero lungo stop della sua carriera. “È stato frustrante, senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per così tanto tempo. Lui è stato bravo con il suo atteggiamento, la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante e noiosa che sta facendo. 3-4 ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio. È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo è stato al 100%. Si fida del medico e del fisioterapista, è sulla strada giusta. Incrociamo le dita, ma credo tornerà in campo prestissimo”.