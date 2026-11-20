Il successo su Frances Tiafoe per 6-3 6-4 vale a Daniil Medvedev la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals 2026. Nell’ultimo incontro del girone Ivan Lendl, il russo ha superato lo statunitense in uno spareggio diretto per il secondo posto, guadagnandosi la possibilità di affrontare Alexander Zverev, già certo della prima posizione nel gruppo John McEnroe. In conferenza stampa Medvedev ha parlato del prossimo confronto con il tedesco, della ritrovata continuità e della stanchezza accumulata nella parte finale della stagione.

La sfida con Zverev

Quella contro Sascha sarà la ventitreesima sfida tra i due, al momento siamo 14 a 8 per Daniil. Un match-up che entrambi conoscono alla nausea, ma non per questo Medvedev si aspetta qualcosa di diverso: “Il servizio avrà un ruolo centrale, soprattutto su una superficie così rapida: sarà fondamentale servire bene e riuscire a costruire occasioni in risposta. Non mi aspetto troppe novità diverso rispetto ai precedenti, se non quelle dovute alle condizioni di gioco”.

La continuità ritrovata

Dopo aver attraversato momenti complicati, Medvedev non ha mai perso del tutto la convinzione di poter tornare ai livelli migliori: “In alcuni momento ho avuto dubbi ma anche nei periodi meno brillanti ci sono sempre stati tornei nei quali riuscivo a esprimere il mio tennis e quando lo faccio so che sono difficile da battere”. È una questione di continuità: “È come ha fatto Zverev quest’anno per raggiungere il numero uno, sapevo di avere un grande livello, ma c’è bisogno di mantenerlo a lungo per ottenere risultati”.

La stanchezza e le energie per la semifinale

Medvedev arriva all’ultimo fine settimana delle Finals dopo una parte conclusiva di stagione particolarmente impegnativa, con diversi tornei affrontati fino alle fasi finali. È proprio questo che gli dà fiducia in vista del prossimo match: “Riuscire a lottare e guadagnarmi vittorie come questa con Tiafoe, che secondo me stava giocando molto bene, mi ha dato la conferma di avere ancora energie per competere nonostante la fatica fisica e mentale”. E poi, parlando di campo: “In queste condizioni il mio servizio è il colpo più importante, oggi ho servito bene. Sto sentendo bene anche il rovescio, anche se oggi, con quel colpo, Frances è forse stato più bravo di me. Sono comunque soddisfatto di come l’ho giocato”.

La voglia di vincere è ancora intatta

In chiusura, una domanda sulle motivazioni per tornare a vincere un titolo importante: “In questo momento sono distrutto, quindi non ho molta fame di vincere! Però so che posso vincere lo stesso, se fossi troppo stanco per vincere non sarei arrivato fino a questo punto contro i migliori giocatori del mondo. In generale sarei estremamente motivato, ma in questo periodo sono veramente spremuto“.