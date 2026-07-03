Wimbledon 2026, Fonseca: “Ho giocato bene, l’erba può diventare la mia superficie migliore”

Nonostante la sconfitta in tre set contro Roman Safiullin al terzo turno di Wimbledon 2026, Joao Fonseca rimane fiducioso per il suo futuro sull’erba. Il brasiliano infatti, parla così del proprio torneo: “Credo che sia stato comunque un buon percorso qui a Wimbledon, sto migliorando sull’erba e non ho giocato male“. Il classe 2006 non sembra spaventato da qualche difficoltà di adattamento al verde (solo cinque vittorie a livello ATP): “Credo di avere le qualità per giocare bene sull’erba e un giorno potrà essere la mia superficie migliore“. Fonseca, pur vedendo dei progressi, ammette anche di avere del lavoro da fare per crescere ulteriormente: “La stagione sull’erba è molto corta e io devo migliorare ancora tanto“.

La partita e la stagione

Per quanto riguarda la partita di terzo turno, invece, l’attuale numero 24 del mondo vede più meriti dell’avversario che propri demeriti: “Roman [Safiullin, ndr] è stato molto bravo, soprattutto sui breakpoints ha giocato con aggressività e coraggio. Non mi ha dato modo di sfruttare le opportunità”. Ancora sul russo: “Ha giocato con un ritmo davvero intenso, la sua posizione in risposta molto vicina alla riga di fondo gli consente di rispondere con tanta velocità di palla”. Nonostante l’uscita di scena da Wimbledon, la stagione 2o26 di Fonseca rimane positiva. Il brasiliano, infatti, ha ottenuto il primo quarto di finale Slam della carriera al Roland Garros, dove si è tolto la soddisfazione di prendere lo scalpo di Novak Djokovic al terzo turno. In precedenza aveva centrato anche il suo primo quarto di finale mille al Masters 1000 di Monte-Carlo.