Alexander Zverev non cerca scorciatoie verso il titolo delle ATP Finals. Dopo aver superato Daniil Medvedev in semifinale per 7-6(0) 6-4, il tedesco si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz per il suo terzo titolo nel torneo, dopo quelli del 2018 e del 2021. Alla vigilia della finale ha chiarito la propria posizione: “Penso che molti di voi credano che io speri sempre che i giocatori più forti perdano, così da avere un percorso più semplice. Ma a me piace la sfida. Mi piace affrontare i migliori al mondo. Carlos, per come ha giocato dal suo rientro, è stato uno dei migliori giocatori al mondo, forse il migliore. Non vedo l’ora che arrivi domani, mi aspetto una partita difficile”.

Il servizio e la fiducia ritrovata dopo Melbourne

Zverev arriva alla finale senza aver ancora perso il servizio nel torneo. Interrogato sulla sensazione di essere “imbattibile” nei propri turni di battuta, ha risposto: “Mi sento bene con il servizio. Ma domani affronterò probabilmente il miglior ribattitore del mondo. Vedremo come andrà”.

Ripensando alla stagione, Zverev ha individuato proprio nel loro ultimo incontro, la sconfitta all’Australian Open 2026, un passaggio importante per il proprio percorso: “Quella partita mi ha dimostrato che era la strada giusta. Anche se ho perso, l’ho detto tante volte, ero piuttosto soddisfatto della mia prestazione. Credo che sia stato l’inizio di qualcosa di positivo in questa stagione”.

Il ricordo della prima sfida con Medvedev

La semifinale ha riportato alla memoria anche il primo confronto tra Zverev e Medvedev, disputato nel 2013 a Prato, quando entrambi erano ancora juniores. Il tedesco ricorda una sconfitta al terzo set. Di Medvedev ha sottolineato soprattutto il talento già evidente, nonostante una tecnica ancora particolare e un gioco diverso da quello attuale: “Ma si vedeva già quanto fosse talentuoso: in certe situazioni era l’unico capace di mettere la palla praticamente su una moneta”.

Guardando alle rispettive carriere, Zverev si è detto contento del percorso compiuto da entrambi. La riflessione si è poi allargata al dominio di Alcaraz e Jannik Sinner, i due principali riferimenti del circuito negli ultimi anni: “Credo che sia sempre bello riuscire a vincere contro questi due giocatori, perché negli ultimi quattro anni, dal 2022 in poi, sono stati sicuramente i migliori al mondo. Hanno praticamente vinto tutto. Quest’anno sono arrivato anch’io e ho conquistato alcuni titoli, ma loro sono stati e continuano a essere il punto di riferimento. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida”.