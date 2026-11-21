Nel 2026 Alexander Zverev ha sistemato i conti. Oltre alle due celebri prime vittorie Slam della carriera al Roland Garros e allo US Open, il tedesco si è anche tolto la soddisfazione di battere il rivale Daniil Medvedev nella seconda semifinale delle ATP Finals. Questo 7-6(0) 6-4 lo porta per la terza volta in carriera in finale nell’appuntamento conclusivo del Tour ATP, trofeo che ha già alzato nel 2018 e nel 2021, la prima edizione torinese, proprio contro Medvedev in finale. Si tratta di una vittoria significativa su più livelli: negli ultimi tre anni Zverev ha un record di 7 vittorie e 18 sconfitte contro i top 5, ma 6 di queste vittorie sono arrivate proprio alle Finals, a dimostrazione di quanto gli siano favorevoli le condizioni di gioco e la fase di stagione, in cui tutti sono col serbatoio mezzo vuoto a parte l’indistruttibile Zverev.

La Finale

Questa volta lo aspetta Carlos Alcaraz, che nell’altra semifinale ha battuto Ben Shelton al tie break del terzo set: i precedenti sono 7 a 6 in favore dello spagnolo tra cui però vi sono due match vinti da Sascha nei gironi delle ATP Finals 2023 e 2024. Con Carlitos, Zverev ha da sempre trovato più fortuna rispetto al pari grado Jannik Sinner. Inoltre, la superficie rapidissima di Torino, oltre alle condizioni incerte del ginocchio destro e della coscia sinistra dell’avversario, lo mettono nella posizione di poter pensare all’impresa riuscita proprio a Sinner nelle ultime due stagioni, ovvero vincere due Slam e le ATP Finals nello stesso anno.

La saga Medvedev

La sfida tra Daniil e Sascha è stato un tormentone degli ultimi anni di tennis maschile fino al 2025: i due, oltre a essere cresciuti professionalmente fianco a fianco, sono giocatori che amano gli scambi lunghi, le lotte, e i grandi servizi, il prodotto è un match-up che entrambi conoscono come le loro tasche. I precedenti ora dicono 14 a 9 per il russo, anche se i due non si affrontavano, appunto, dal finale della scorsa stagione, quando Zverev vinse ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi al tie-break decisivo. Prima di quel successo, Medvedev aveva una striscia contro l’attuale numero uno del mondo di ben otto vittorie sulle nove partite precedenti.

In totale, i due si sono incontrati sei volte alle ATP Finals prima di questa occasione, due a Londra (una vittoria a testa) e quattro a Torino (due vittorie a testa). La prima volta, nel 2019, vinse Zverev, mentre nel 2020 fu la volta del russo, che chiuse il torneo da imbattuto. L’anno successivo, il primo a Torino per le Finals, dopo aver battuto proprio Zverev ai gironi al tie-break del terzo, ci perse in finale per 6-4 6-4.

Nonostante la crescita di Medvedev nelle ultime settimane, nelle quali ha vinto gli ATP 250 di Hangzhou e Almaty oltre a essersi ripreso la posizione numero 5 della classifica mondiale, il match ha seguito i rapporti di forza della stagione. Zverev gioca ormai da tempo in modo molto più libero e deciso, perfettamente simboleggiato dal record di entrambi nei tie-break nel 2026: 11-19 per Medvedev, 41-19 per Zverev. La differenza d’esecuzione nei momenti decisivi è stata marcata, aldilà del doppio fallo nel game conclusivo.