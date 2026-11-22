Dai grandi appuntamenti internazionali agli spazi sportivi nei quartieri, la direzione è la stessa: rendere lo sport un’opportunità accessibile a tutti. È questo il duplice impegno di Sport e Salute, ribadito dal presidente Marco Mezzaroma durante la conferenza stampa conclusiva delle ATP Finals 2026 di Torino: “Quando Sport e Salute partecipa a un grande evento sportivo ha una doppia missione: collaborare con le Federazioni e gli organismi coinvolti per garantirne la riuscita e fare in modo che, soprattutto quando ci sono investimenti pubblici, la manifestazione produca benefici concreti per i cittadini. Sul campo abbiamo dimostrato di essere all’altezza dei compiti che ci vengono affidati. Siamo una garanzia nell’organizzazione dei grandi eventi, ma il nostro lavoro non finisce con la manifestazione”. Qual è dunque il lascito più importante? “La vera eredità è trasformare i grandi appuntamenti in opportunità per i cittadini. Il nostro sogno è che un bambino inizi a giocare in un playground Illumina e un giorno torni qui da campione”.

La legacy dei grandi eventi: il progetto Sport Illumina

Il valore di un grande appuntamento sportivo si misura anche attraverso la sua legacy, ovvero l’eredità che lascia ai territori. Torino rappresenta un esempio concreto di questo legame: appena una settimana fa è stato inaugurato il primo spazio Sport Illumina in Piemonte, uno degli otto previsti nella regione. Si tratta di un playground multidisciplinare che comprende anche il tennis e utilizza la stessa resina GreenSet presente sui campi delle ATP Finals: “C’è un legame bellissimo tra questi due luoghi, tra lo sport di tutti e lo sport dei campioni. Il nostro auspicio è che un bambino o una bambina che oggi inizia a giocare in un playground Sport Illumina possa un giorno ritrovarsi qui, a Torino, a competere con i migliori. Magari proprio alle ATP Finals”.

Next Gen e wheelchair tennis: le opportunità per il futuro

Il collegamento tra lo sport di base e quello di alto livello passa anche dalle Next Gen ATP Finals 2026 di Reggio Calabria e dall’impegno di Sport e Salute nella promozione del wheelchair tennis. Attraverso la convenzione con la FITP, la Società organizzerà tornei dedicati, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di partecipazione e inclusione attraverso lo sport: “La vera legacy non è soltanto ciò che un evento lascia, ma ciò che permette di far nascere. Il nostro compito è trasformare gli investimenti in opportunità, gli spazi in luoghi di incontro e lo sport in una possibilità concreta per le nuove generazioni. Perché i campioni di domani possono cominciare proprio da lì: da un playground, da una racchetta e dalla possibilità di sognare”.