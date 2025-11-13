A che ora si giocano sabato le semifinali Atp Finals Torino 2025? Data, orari, dove vederle

A che ora si giocano le semifinali delle Atp Finals di Torino 2025? Ecco data, orario e come vedere le due partite. Ci si avvia verso le fasi finali del torneo che assegna l’ultimo titolo di questa stagione maschile. Jannik Sinner, così come la coppia Bolelli/Vavassori sono già certi di giocare nella penultima giornata della competizione, sperando ovviamente di poter accedere all’ultimo atto. Le due semifinali di singolare si terranno alle 14:30 e 20:30, le due semifinali di doppio alle 12:00 e alle 20:00.

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI

Sky Sport anche quest’anno detiene i diritti integrali delle Atp Finals di Torino e seguirà integralmente sia le due semifinali del singolare che quelle del doppio, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis a fare da riferimento. La RAI trasmetterà su RAI 2 in chiaro una semifinale (al momento è in programma quella delle 20:30, ma la programmazione è soggetta a cambiamenti). Il torneo sarà infine disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay (un match al giorno).