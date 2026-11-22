Questa partita si era già giocata, è la magia delle ATP Finals. Però, dopo lo scontro ai gironi, il risultato è cambiato: Theo Arribage e Albano Olivetti ribaltano i pronostici e battono Marcelo Arevalo e Mate Pavic (3-6 7-6(2) 10-6) e conquistano il titolo delle ATP Finals 2026 di Torino completando una settimana da sogno. È questo il vero highlight della loro stagione e della carriera: oltre ai tre titoli ‘500’ e i tre ‘250’ della stagione, è il momento di fare spazio in bacheca per un trofeo che non si dimenticheranno mai.

Il match-up

I francesi, arrivati alle ATP Finals al termine di una stagione continua soprattutto a livello ATP 500 (titoli a Dallas, Halle e Basilea), sarebbero dovuti essere la coppia più sfavorita. Soprattutto dopo la sconfitta per 7-6(7) 6-4 subita proprio da Arevalo e Pavic all’esordio del torneo. Da quel momento, però, gli underdog hanno messo in fila tre imprese consecutive sulle ali dell’entusiasmo e con la libertà di potersi giocare tutto, senza pressione.

La finale ne è stata la perfetta sublimazione: facilmente gestiti dai più esperti avversari nel primo set, si sono invece piano piano calati sempre di più nel contesto e nel gioco, arrivando ad avere due set point sul 5-4 nel secondo, vinto poi al tie-break, dove è partita la striscia di 10 punti consecutivi sfociata nel match tie-break decisivo.