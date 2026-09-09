US Open 2026: ritiro per Blockx contro Khachanov, il motivo e cosa succede con le scommesse

Finisce nel peggiore dei modi la favola di Alexander Blockx allo US Open 2026. Il belga è stato costretto al ritiro nel corso del quarto di finale contro Karen Khachanov a causa di un problema fisico. Blockx aveva già richiesto ben due medical timeout durante la sfida (piede e anca), prima di alzare definitivamente bandiera bianca sul punteggio di 6-2 7-5 3-2 in favore del russo dopo un’ora e trentatrè minuti di gioco.

Si chiude così un torneo comunque straordinario per il classe 2005, capace di spingersi fino ai quarti di finale a Flushing Meadows. Khachanov avanza invece in semifinale, dove affronterà il vincente della sfida tra Zverev e Van De Zandschulp.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE:

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Blockx perdente, Khachanov vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo e al secondo parziale che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.