US Open 2026: medical timeout per Blockx nel match contro Khachanov

Medical timeout per Alexander Blockx nel corso del quarto di finale dello US Open 2026 contro Karen Khachanov. Il belga ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema nella zona della caviglia e del piede, dopo che già nel turno precedente contro Francisco Cerundolo aveva accusato dolori nella zona delle costole. Il numero 34 del ranking ha usufruito del medico subito dopo aver perso il primo set 6-2. Momentaneamente non sembrano esseri gli estremi per un ritiro.

AGGIORNAMENTO 23:50 – Il match è regolarmente ripreso con il belga al servizio