Next Gen ATP Finals, Abodi: “Eventi sportivi come leva per la promozione, il tennis dà visibilità mondiale”

“I grandi eventi sportivi sono una leva formidabile di promozione, il tennis garantisce visibilità in tutto il mondo“. Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi ha commentato così l’ufficialità delle Next Gen ATP Finals 2026 assegnate a Reggio Calabria. Abodi ha voluto ringraziare FITP per la cooperazione che renderà possibile lo svolgimento della manifestazione: “Questo evento è nato anche perché la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel è strutturata“.

Investimenti per il Sud

Il ministro ha sottolineato in particolar modo la capacità di investimento di FTP: “La Federazione dimostra ancora una volta di saper investire: la cosa più importante è la creazione di valore attraverso i grandi avvenimenti, attraverso gli investimenti nelle scuole e sul territorio, creando un rapporto con tutta la rete associativa, la crescita dei tesserati di ogni età”.

Per ciò che riguarda la crescita, Abodi ha rimarcato l’importanza di un evento del genere per il Sud Italia: “L’ambizione è che questa edizione possa essere così convincente da poter suggerire anche di rimanere ancora un po’ nel Sud Italia, che è un luogo meraviglioso”. A proposito dello sviluppo del Meridione, la carica istituzionale ha messo in evidenza alcuni eventi sportivi di spicco organizzati nelle regioni del Sud nel corso del 2026: “In pochi mesi abbiamo organizzato i Giochi del Mediterraneo a Taranto, i preliminari della America’s Cup a Napoli e le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria a dimostrazione della volontà di estrarre tutte le potenzialità del Sud”.