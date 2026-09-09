US Open 2026, la giornata di Rybakina: è la nuova numero 1 al mondo

Elena Rybakina ha ufficialmente posto fine al regno di Aryna Sabalenka. Con la vittoria ai quarti di finale dello US Open 2026 su Qinwen Zheng (3-6 6-1 6-4 in 2 ore e 14 minuti), si è interrotta la striscia di 107 settimane consecutive in vetta al ranking per la bielorussa. Rybakina diventerà numero 1 al mondo per la prima volta in carriera e, contestualmente, proseguirà la caccia allo Slam numero 3 della carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026. Rybakina è la prima tennista kazaka a raggiungere la vetta del ranking mondiale, nonché la 30esima giocatrice di sempre a riuscirci. In semifinale attende la vincente tra Mirra Andreeva e Coco Gauff.

La partita

La nuova numero 1 al mondo soffre per un set, ma rimette in equilibrio le cose con un netto cambio di marcia nel secondo parziale. Nel set decisivo la giocatrice cinese ritrova fiducia nei propri mezzi e spreca una clamorosa chance di andare a servire per il match, ma sbaglia un facile passante sul 40-30 4-3. Come nel più classico “gol sbagliato, gol subito” calcistico l’occasione mancata si trasforma rapidamente in un rimpianto: un beffardo doppio fallo di Zheng, dopo tre break-point annullati, consegna il 5-4 e servizio alla kazaka. Zheng non trova l’ennesimo miracolo del suo torneo, così Rybakina si aggiudica un pass per la semifinale di Flushing Meadows e soprattutto da lunedì 14 settembre 2026 sarà numero 1 al mondo femminile.