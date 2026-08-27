Quando il sorteggio del tabellone dello US Open: data e orario

È il giorno del sorteggio del main draw dell’US Open 2026. L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 27 agosto, alle 12:00 a New York, le 18:00 in Italia. Sarà l’occasione per conoscere gli accoppiamenti e il percorso dei protagonisti nell’ultimo Slam della stagione.

Grande attenzione anche in Italia, dove gli occhi saranno soprattutto su Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. I due rappresentano le principali speranze azzurre e attendono di conoscere il proprio cammino nel torneo newyorkese.

Non ci sarà invece Jannik Sinner. Il campione italiano, finalista nelle ultime due edizioni dell’US Open, sarà infatti costretto a saltare l’appuntamento a causa del problema al ginocchio. Una delle assenze più pesanti del torneo, che lascia spazio agli altri protagonisti della parte alta del ranking.

Attesa anche per il tabellone WTA, con Coco Gauff che si presenta a New York con ulteriore fiducia dopo il successo al Masters 1000 di Cincinnati, dove ha conquistato il titolo superando in finale Jessica Pegula.

Il sorteggio permetterà di delineare il percorso verso il titolo. Per gli appassionati italiani l’appuntamento è alle 18:00, mentre il tabellone completo sarà disponibile sui canali ufficiali dell’US Open una volta terminata la definizione degli accoppiamenti.