Qualificazioni US Open: Cinà batte Dellien e vede più vicino il main draw

Federico Cinà supera Hugo Dellien al terzo set e conquista l’ultimo turno delle qualificazioni allo US Open. Il classe 2007, dopo aver battuto Luca Nardi all’esordio, batte il boliviano imponendosi 6-3, 5-7, 7-5. Ora per l’azzurro ci sarà il cinese Yunchaokete Bu, con in palio un posto nel main draw.

Dopo il successo al primo turno contro il pesarese Luca Nardi, Cinà supera anche il secondo ostacolo del suo percorso nelle qualificazioni. Una vittoria arrivata al termine di una sfida combattuta contro Hugo Dellien, che ha provato fino alla fine a ribaltare l’inerzia del match.

L’azzurro parte meglio e mette subito le basi per il successo, conquistando il primo set per 6-3. Nel secondo parziale, però, il boliviano alza il ritmo e riesce a complicare la partita al classe 2007, trovando maggiore incisività e portando il parziale dalla propria parte con il punteggio di 7-5.

Tutto si decide così al terzo. Cinà, dopo un set molto equilibrato, trova quel quid che gli permette di portare a casa il terzo e ultimo parziale. Il classe 2007 chiude nuovamente 7-5 e porta a casa una vittoria importante contro un avversario che non era assolutamente da sottovalutare.

I numeri confermano l’equilibrio dell’incontro. Quattro ace a testa, mentre nella percentuale di prime di servizio in campo Dellien è avanti con il 68% contro il 58% del giovane italiano. Tre i doppi falli commessi dall’azzurro, cinque quelli del boliviano. Anche le palle break raccontano una partita combattuta: Cinà ne ha convertite 6 su 12, Dellien 5 su 9.

Con questo successo Cinà si prende l’ultimo turno delle qualificazioni. Adesso, sul Court 6, troverà dall’altra parte della rete Yunchaokete Bu. Il cinese ha superato nel turno precedente il croato Borna Gojo e sarà l’ultimo ostacolo tra il classe 2007 e il main draw dello US Open.