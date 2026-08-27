Cobolli-Bencic, sfuma il titolo nel doppio misto: Mensik-Muchova campioni

Si ferma a un passo dal titolo il cammino di Flavio Cobolli e Belinda Bencic nel doppio misto degli US Open. Dopo aver superato in semifinale Elina Svitolina e Gaël Monfils, la coppia italo-svizzera cede nell’atto conclusivo ai cechi Jakub Mensik e Karolina Muchova, che si impongono al match tie-break con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-10.

Mensik e Muchova partono meglio e conquistano il primo set con il punteggio di 6-3. Cobolli e Bencic reagiscono però alla grande nel secondo parziale, dominando il set e imponendosi con un netto 6-1, che rimette la finale in equilibrio e porta la sfida al decisivo match tie-break.

Nel momento decisivo, però, è la coppia ceca a trovare gli ultimi punti, chiudendo 10-6 e conquistando il titolo del doppio misto. Mensik e Muchova completano così un percorso perfetto: in semifinale avevano eliminato la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Andrey Rublev, prima di superare anche Cobolli e Bencic nell’ultimo atto. La coppia ceca succede nell’albo d’oro a quella italiana formata da Andrea Vavassori e Sara Errani, vincitrice delle ultime due edizioni del doppio misto a New York.

Al termine della finale, durante la cerimonia di premiazione, Cobolli ha dedicato parole particolarmente affettuose alla compagna di doppio:

“Belinda, sei stata un regalo. Amo giocare con te. Amo stare con te. Non in quel senso (ride, ndr). Ma sei una compagna di squadra incredibile. Avrai sempre un sostenitore. Troverai sempre supporto in me. Grazie di tutto. Grazie per quello che mi hai dato ogni giorno in queste settimane e anche nelle settimane in cui abbiamo giocato in passato. Ti auguro buona fortuna per il torneo. Ti meriti di vincere un Grande Slam un giorno”.

Parole che testimoniano l’ottimo feeling creatosi tra i due, protagonisti di una coppia sempre più affiatata. Dopo il successo a Indian Wells, Cobolli e Bencic sono andati vicinissimi anche alla conquista del doppio misto in uno Slam, fermandosi soltanto in finale a New York.