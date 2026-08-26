Qualificazioni US Open 2026: Stefanini al turno decisivo, si ferma Bronzetti

Lucrezia Stefanini è al turno decisivo delle qualificazioni dello US Open 2026 grazie alla vittoria sull’ex numero 35 WTA, Madison Brengle. Finisce 6-2 6-3 in 1 ora e 8 minuti a favore della tennista toscana che prosegue il suo ottimo momento di forma: vittoria all’ITF W100 di Cary ad inizio luglio e doppia qualificazione nei WTA 1000 nordamericani di Toronto e Cincinnati ad agosto. Un ruolino di marcia positivo per riscattare una prima parte di stagione travagliata per Stefanini. L’italiana, per la prima volta nel 2026 avrà l’occasione di qualificarsi al main draw di uno Slam: negli altri tre Major si è fermata al secondo turno. La partita è a senso unico e vede Brengle in enorme difficoltà al servizio: sono ben 6 i break dell’azzurra nel corso dei due set.

Fortuna alterna, invece, per Lucia Bronzetti che si arrende al terzo set a Polina Iatcenko (6-2 3-6 6-3 in 1 ora e 55 minuti). Dopo due set a senso unico, il parziale decisivo è estremamente equilibrato, ma è proprio Bronzetti a cedere il servizio sul 4-3 mandano l’avversaria a servire per chiudere la partita.