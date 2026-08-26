Qualificazioni US Open 2026, Guerrieri passa anche su Schwaerzler: main draw a un passo

Andrea Guerrieri è a un passo dal primo main draw Slam. L’azzurro ha superato in rimonta Joel Josef Schwaerzler (n. 171 ATP) nel secondo turno delle qualificazioni dello US Open 2026, staccando il pass per l’atto decisivo. 3-6 6-4 6-1 il risultato finale dopo due ore precise di gioco, per una sfida cominciata in salita e terminata con la più soddisfacente delle discese. L’austriaco è partito forte nel primo set, mostrando forza, sfrontatezza e sembrando decisamente più preparato dell’emiliano. Che invece ha tirato fuori le unghie nel secondo parziale, chiudendo i conti in una terza frazione dominata.

Ora manca un ultimo grande passo per Andrea. L’accesso al primo tabellone principale di un Major non è lontano e, per agguantarlo, servirà mettere a segno un’altra vittoria. Sarà Kyrian Jacquet o Aziz Dougaz il prossimo avversario. Fu proprio il francese, a giugno, sui campi di Roehampton, a interrompere il sogno Wimbledon a Guerrieri. Chissà che ora possa essere tempo di rivincita. Guerrieri dalla sua non ha nulla da perdere e, se da una parte la pressione potrebbe giocare un ruolo scomodo in suo sfavore, la caparbietà (e la fortuna) del “principiante” potrebbe risultare allo stesso modo decisiva. C’è tanto in ballo per Andrea: è il momento di brillare.