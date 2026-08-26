Federer di nuovo in campo: a Shanghai il “Roger & Friends” con Safin, Li Na e Safina

Dopo aver illuminato Flushing Meadows con il “Roger Federer: An Icon Returns to New York” prima dell’inizio dello US Open 2026, Roger Federer tornerà nuovamente in campo. Il fuoriclasse svizzero giocherà, come di consueto negli ultimi due anni, il “Roger & Friends – Celebrity Doubles Match”. Nei giorni conclusivi del Masters 1000 di Shanghai, più precisamente il 16 ottobre (a fine sessione serale), lo Swiss Maestro tornerà a volteggiare la sua racchetta sul cemento cinese in compagnia di Marat Safin, Li Na e Dinara Safina. Una notte speciale che permetterà ancora una volta di ammirare le gesta di uno dei più grandi interpreti della storia di questo sport. Quattro anni dopo il ritiro, sua maestà non ha ancora finito di incantare. Il Qizhong Tennis Center metterà da parte l’ottavo Masters 1000 della stagione per una sera e lascerà spazio al 20 volte campione Slam elvetico.
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