FFT, cambio ai vertici: Gilles Simon prende il posto di Ivan Ljubicic

La Fédération Française de Tennis (FFT, federazione tennistica francese) ha comunicato un importante avvicendamento ai propri vertici. Ivan Ljubicic verrà sostituito da Gilles Simon nel ruolo di “Direttore dell’Alta Performance“, la motivazione è “accompagnare i migliori giovani talenti francesi fornendo loro tutte le chances di performare al massimo livello”. Tuttavia, la FFT non ha messo alla porta l’ex giocatore croato che cambierà ruolo diventando consigliere speciale del presidente Gilles Moretton. Ljubicic si occuperà inoltre di “relazioni con i giocatori e le giocatrici dei circuiti professionistici, soprattutto all’interno del Grand Slam Player Council”, come si legge nel comunicato ufficiale della federazione.

La sfida di Simon

Simon, ex allenatore di Daniil Medvedev, assumerà dunque l’importante ruolo all’interno della federazione francese, con l’obiettivo di riportare il tennis transalpino al top. Lo scorso luglio Ljubicic, intervistato da L’Équipe al termine di Wimbledon, non aveva nascosto le difficoltà: “Il livello attuale è quello che è e dobbiamo lavorare per migliorarlo, continuiamo a credere nel nostro progetto. La formazione dei giocatori richiede tempo, non esistono scorciatoie per creare campioni“.

Il primo Masters 1000 della carriera di Arthur Fils e i costanti progressi del classe 2009 Moise Kouame sono senz’altro segnali incoraggianti, ma la strada è ancora lunga. L’arduo compito passa ora a Gilles Simon che spera Fils possa regalare una grande gioia alla Francia già dal prossimo US Open sfruttando l’assenza di Jannik Sinner e il dubbio sulle reali condizioni fisiche di Carlos Alcaraz.