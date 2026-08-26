Qualificazioni US Open 2026: Cecchinato out al secondo turno, passa Gaubas

Marco Cecchinato esce di scena al secondo turno di qualificazioni dello US Open 2026 contro Vilius Gaubas (123 ATP). Finisce 6-4 6-3 in 1 ora e 20 minuti, partita in cui il palermitano paga l’atletismo del lituano. Gaubas appare generalmente in giornata migliore rispetto a Cecchinato e offre poche occasioni in risposta. Nonostante la sconfitta, rimane la nota positiva della vittoria ritrovata su cemento: quella ottenuta al primo turno di qualificazioni interrompe un digiuno che durava dall’ATP 250 di Pune 2023.
Il primo set scivola via senza che l’italiano riesca a rientrare, mentre nel secondo c’è più lotta. Cecchinato recupera un break di svantaggio e sul 4-2 annulla per quattro volte l’opportunità di andare a servire per il match al proprio avversario, ma non basta per rientrare in partita. Gaubas si giocherà l’accesso al tabellone principale di uno Slam per la terza volta in stagione. Se al Roland Garros è entrato in tabellone da lucky loser arrendendosi al francese Luca Van Assche, a Wimbledon ha superato i tre turni del tabellone cadetto per poi arrendersi a Kyrian Jacquet al primo turno,